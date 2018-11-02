Türk Gençler Ligi’nde 3. Hafta KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi’nde üçüncü hafta maçları da tamamlandı.

Fotoğraflar: Nafiya HOROZOĞLU

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi’nde üçüncü hafta maçları da tamamlandı.

Yine bazı takımların değiştiği ligde geçtiğimiz Cumartesi günü toplam dört karşılaşma yapıldı. Pymmes Park sahasında U14 kategorisinde Yeni Boğaziçi ile Demder 5-5’lik skorla sahadan ayrıldı.

U16’da ise Demder, Mobley Green karşısında maçı 3-0 kazanırken,Yeni Boğaziçi, Göztepe’ye 6-4 galip geldi. White Star ise Pekünspor’u 6-2 mağlup etti.

U16’da Demder, üç maçta elde ettiği 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Karşılaşmalara 10 Kasım Cumartesi günü devam edilecek.

Yeni Boğaziçililer