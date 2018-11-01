Şiar, eski dünya şampiyonu önünde

Başarılı profesyonel boksörümüz Şiar Özgül, kariyerindeki 16’ıncı maçını 3 Kasım Cumartesi günü yapacak.

3 saat önce
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Boksörümüz Şiar Özgül (sağda) bugüne kadar yaptığı 15 maçın 14’ünü kazandı, şimdi Victor Postol’u yenmek için ringe çıkacak.

Başarılı profesyonel boksörümüz Şiar Özgül, kariyerindeki 16’ıncı maçını 3 Kasım Cumartesi günü yapacak.

İskoçya’nın Glasgow kentinde eski dünya şampiyonu Victor Postol’un karşısına çıkacak Şiar Özgül, bu müsabakanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Özgül, “Victor Postol’u yendiğim takdirde sıkletimde ünvan maçı yapma şansına kavuşacağım. Benim için çok önemli olan bu maça iyi hazırlandım. Bu müsabakada Glasgow ve çevresindeki boksseverlerimizin desteğini bekliyorum” dedi.

Karşılaşma saat 20.00’de Glasgow’daki SSE HYDRO Salonu’nda başlayacak.

Şiar Özgül (solda), rakibini yenip, ünvan maçı yapma şansını yakalamak isteyecek.

 

 

 

 

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