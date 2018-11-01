Şiar, eski dünya şampiyonu önünde

Başarılı profesyonel boksörümüz Şiar Özgül, kariyerindeki 16’ıncı maçını 3 Kasım Cumartesi günü yapacak.

İskoçya’nın Glasgow kentinde eski dünya şampiyonu Victor Postol’un karşısına çıkacak Şiar Özgül, bu müsabakanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Özgül, “Victor Postol’u yendiğim takdirde sıkletimde ünvan maçı yapma şansına kavuşacağım. Benim için çok önemli olan bu maça iyi hazırlandım. Bu müsabakada Glasgow ve çevresindeki boksseverlerimizin desteğini bekliyorum” dedi.

Karşılaşma saat 20.00’de Glasgow’daki SSE HYDRO Salonu’nda başlayacak.