Mourinho’ya 100 milyon sterlin Manchester United, kış transfer döneminde bütçesini 100 milyon sterlin olarak belirledi. Bu bütçe, Mourinho'nun istediği futbolcuların transferinde kullanılacak.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, kış transfer döneminde bütçesini 100 milyon sterlin olarak belirledi. Bu bütçe, Mourinho’nun istediği futbolcuların transferinde kullanılacak.

Öte yandan Mourinho’nun transfer listesinde iki Türk futbolcunun olduğu öne sürüldü. Portekizli teknik adamın, ofansif anlamdaki etkinliği artırabilmek adına İtalya’da Roma formasıyla başarılı işler yapan Cengiz Ünder’i kadrosunda görmek istediği yazıldı.

Bir diğer yerli oyuncunun ise Galatasaray forması giyen ve teknik direktör Fatih Terim’in yeni prenslerinden biri olarak adlandırılan Ozan Kabak olduğu ifade edildi. (AJANSSPOR)