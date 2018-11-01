İlk uçak Ercan’a indi

Türkiye’nin yeni açılan ve Dünya’nın en büyük havalimanı konumundaki İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş bugün KKTC Ercan Havalimanı’na gerçekleşti.

4 saat önce
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Türkiye’nin yeni açılan ve Dünya’nın en büyük havalimanı konumundaki İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş bugün KKTC Ercan Havalimanı’na gerçekleşti.

Türk Hava Yolları’nın ECN- ISL seferinin “TK 978” koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçağı 17.55’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. 136 yolcusu ile Ercan Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolculara TT Havalimanı İşletmeciliği gül ve ilk uçuş anısına bastırılan özel kartlardan hediye etti. Ayni uçak bu sabah (1 Kasım 2018) tekrardan İstanbul Havalimanı’na hareket edecek. Uçuş öncesi ise THY tarafından Türkiye’den getirilen özel şeflerle yolculara kokteyl verilecek ve çıkış mekânında süsleme yapılacak.  (HABERKIBRIS)

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