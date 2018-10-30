Tilkilerin yası Amblemlerinde tilki olduğu için ‘Tilkiler’ olarak da bilinen Leicester City’li taraftarlar, helikopter kazasında hayatını kaybeden takımın sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ile diğer ölenler için yas tutuyor.

Amblemlerinde tilki olduğu için ‘Tilkiler’ olarak da bilinen Leicester City’li taraftarlar, helikopter kazasında hayatını kaybeden takımın sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ile diğer ölenler için yas tutuyor. Kurbanlar arasında Srivaddhanaprabha’nın asistanlığını yapan Tayland eski güzellerinden Nursara Suknamai’nin olduğu da ortaya çıktı.

2015-2016 sezonunda İngiliz Premier Futbol Ligi’nde şampiyon olan ve tüm dünyada büyük sempati toplayan Leicester City’nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’nın öldüğü helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer 4 kişinin kimlikleri de açıklandı. Tayland’da 2005 yılında düzenlenen kainat güzeli yarışmasında 2’inci olan ve Srivaddhanaprabha’nın asistanlığını yapan Nursara Suknamai’nin de helikopterde olduğu ortaya çıktı. Leicesterlı taraftarlar ve futbolcular Suknamai ile çekildikleri fotoğrafları paylaşarak genç kadın için de yas tuttu.

FACİAYI ÖNLEDİ

Helikopter pilotu Eric Swaffer’ın arıza yaptıktan sonra helikopteri boş otopark alanına doğru yönlendirerek muhtemel bir facianın önüne geçmeye çalıştığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, helikopterin Leicester-West Ham karşılaşması sonrasında stadyumun dışındaki binlerce kişilik kalabalığın olduğu bölgeye düşmesi durumunda tarihi bir facianın yaşanabileceğini yazdı. Helikopterin yardımcı pilotu ve Swaffer’in kız arkadaşı Izabela Lechowicz de kazada hayatını kaybetti. İngiliz basınına göre, kazada ölen diğer kişi işadamının asistanı Taylandlı Kaveporn Punpare.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İngiltere Prensi William ise 60 yaşındaki işadamının ölümünün ardından “Onu tanıdığım için şanslıydım” ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise “Acının bu denli büyük olması helikopterdeki insanların çok kişinin hayatına dokunduğunu kanıtlıyor” ifadesiyle başsağlığı mesajı yayınladı. Takımın sembolü ‘Tilki’ olduğu için “Tilkiler” olarak da adlandırılan taraftarlar Leicester City’nin maçlarını oynadığı King Power stadyumu önüne gelerek hem çiçekler hem de takımın atkılarını bıraktı. Taraftarlar sosyal medyada da sembol tilkinin kulaklarını indirip, ağlayarak resmedildiği görseli paylaştı. Srivaddhanaprabha’nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu’nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

AİLE DUASI

KULÜP sahibinin eşi Aimon ile oğlu Aiyawatt Srivaddhanaprabha da King Power stadyumu önüne çiçek bırakıp dua etti.