Arsenal’e çift penaltı şoku!

İngiltere Premier Ligi’nin 10. hafta karşılaşmasında Arsenal, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Crystal Palace’ı deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 7 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybetti.

İngiltere Premier Ligi’nin 10. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Arsenal’de son haftaların formda oyuncusu Mesut Özil karşılaşmaya 11 başladı.

Crystal Palace ilk yarıyı Luka Milivojevic’in 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

Öte yandan Crystal Palace bu sezon kendi sahasında oynadığı 5. maçında golle tanıştı.

İkinci yarıya iyi başlayan Arsenal 52. dakikada Granit Xhaka’nın frikikten attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Bu golden sadece 5 dakika sonra arka çizgide topla buluşan Pierre Aubameyang kafa vuruşu ile skoru 2-1 yaptı. Crystal Palace oyuncuları

gol öncesi topun Lacazette’nin eline çarptığı itirazında bulundular. İngiltere Premier Ligi’inde henüz VAR uygulaması devreye girmediği için

gol geçerli sayıldı ve Arsenal 1-0 yenik duruma düştüğü maçta deplasmanda 2-1 öne geçti.

Skoru belirleyen gol ise 83’te yine penaltıdan Luka Milivojevic’in ayağından geldi. 2-2 biten maçta puanlar paylaşıldı.

Ayrıca Pierre Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla ligde çıktığı 10. maçında 7. golünü kaydetti. Aubameyang son 3 karşılaşmada ise 5. golünü attı.

Gabonlu oyuncunun ligde 1’de asisti bulunuyor.

Bu sonucun ardından puanını 22 yapan Arsenal bir sonraki lig maçını sahasında Liverpool ile yapacak.

Son 4 maçını kaybeden Crystal Palace ise puanını 8’e yükseltti. Palace haftaya deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. (AJANSSPOR.COM)