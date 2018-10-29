Tatar ve Özgürgün 2’nci turda! Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultayı’nda 2’nci tura Ersin Tatar ve Hüseyin Özgürgün kaldı.

Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultayı’nda 2’nci tura Ersin Tatar ve Hüseyin Özgürgün kaldı. Ersin tatar seçimi 2592 oyla önde tamamlarken Tatar’ı 2005 oyla mevcut genel başkan Hüseyin Özgürgün takip etti. Faiz Sucuoğlu 1340 oy alırken Sunat Atun 1016 oyda kaldı. Tek adayın oy kullananların yarısından fazlasının oyunu alamamasından dolayı kurultay 2’nci tura kaldı.

UBP Kurultayı’nın 2’nci turu önümüzdeki haftaya Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kurultayın 2’nci tura kalması nedeniyle parti meclisi oyları sayımı yapılmayarak haftaya bırakıldı.

TATAR SEMPETİZANLARI MUTLU

Seçimin ikinci tura kalmasına rağmen genel başkan adayı Ersin Tatar’ın yarışı 1’inci tamamlaması Tatar sempatizanlarını mutlu etti. Sonuçların açıklanmasının ardından Tatar sempatizanları alkışlarla genel başkan adaylarına destek belirtti.

FARK 500’ÜN ÜZERİNDE

Haftaya Cumartesi günü ikinci turda yarışacak olan Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar bir haftalık sürede seçim stratejilerini yeniden belirleyecek. Bu süreçte iki genel başkan adayı arasında birinci turda ortaya çıkan 587’lik farkın kapanıp kapanmayacağı merak konusu. (HABERKIBRIS)