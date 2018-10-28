Salah coştu, Liverpool farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Cardiff City'yi 4-1 mağlup etti.

2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Liverpool, sahasında Cardiff City’yi 4-1 mağlup etti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City’yi Anfield Road’da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah‘ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri‘nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Salah takımının 3. ve 4. golünün asistini yaparak yıldızlaştı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 26’ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. (SKORER.COM)

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