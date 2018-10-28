Leicester’da maçtan sonra feci kaza!

Leicester City‘yle West Ham United arasında oynanan Premier Lig maçı sonrasında, ev sahibi kulübün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha‘ya ait helikopter, karşılaşmanın oynandığı King Power Stadyumu’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra, stadyumun hemen yanındaki otoparka düştü.

Taylandlı iş adamının düşen helikopterde olup olmadığına dair henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmasa da; BBC, Srivaddhanaprabha Ailesi’ne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde 60 yaşındaki Leicester City’nin sahibinin helikopterde olduğunu belirtti.

Leicestershire İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri müdür yardımcısı Andrew Brodie ise, olaya ilişkin kişisel Twitter hesabından sabah erken saatlerde yaptığı paylaşımda “Çok trajik bir olay. Lütfen, bu kazadan etkilenen aileleri, dostları, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan kişileri ve Leicester taraftarlarını düşünerek; kazanın sebebi veya sorumluları hakkında spekülatif açıklamalarda bulunmayın.” ifadelerini kullandı.

YANGINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Daily Telegragh gazetesi, Danimarkalı Kaleci Kasper Schmeichel’ın da içinde yer aldığı sporcular ve kulüp çalışanlarının, enkaz alanında oluşan alevleri gözyaşları içinde izlediğini belirtti. Haberde; yangının, müdahale başladıktan ancak 20 dakika sonra söndürülebildiğinin de altı çizildi.

MOTOR HAVADA DURDU

Kaza, maç sonrasında yaşandığı için, olaya şahit olan tanıkların sayısı da bir hayli fazlaydı. O sırada stadyum çevresinde bulunan fotoğrafçı Ryan Brown, helikopterin stadı terk etmesinin hemen ardından motorların durduğunu ifade etti. Brown, olay anını şöyle anlattı; “Helikopten önce gürültülü bir ses çıkardı ve ardından motorun sesi kesildi. Dönüp baktığımda, kontrolden çıkan helikopterin kendi etrafında dönerek düştüğünü gördüm. En sonunda yere çakıldı ve büyük bir alev topu oluştu.”

İKİ DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Yerel ambulans servisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk çağrıyı yerel saatle 20.38’de aldıklarını ve müdahele ekibinin kaza yerine 2 dakika içinde ulaştığını belirtti. (FANATİK.COM)