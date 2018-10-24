Gaziantep iyi gidiyor: 2-0

Bu sezon Birinci Küme’ye çok iyi başlangıç yapan Gaziantepspor, üçüncü 90 dakikadan da üç puanla ayrıldı.

24 dakika önce
0 24 Bir dakikadan az
Gaziantepspor’un, rakip kaleye geliştirmeye çalıştığı bir atak.

Bu sezon Birinci Küme’ye çok iyi başlangıç yapan Gaziantepspor, üçüncü 90 dakikadan da üç puanla ayrıldı.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan ev sahibi Esenler FC’ydi. Ancak yakalanan fırsatlar gole dönüşmedi. Son devreye kontrollü giren Gaziantepspor, hızlı ataklarla rakip kalede tehlikeli olmaya başladı.

Bunların birinde İna takımına ilk golü kazandırdı. Esenler FC ataklarını önleyen Gaziantepspor, Kerem’in vuruşuyla da skoru 2-0 olarak ilan etti.

 

 

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