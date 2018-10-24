Mehmetçik ayağa kalktı: 5-2

Hackney Marshes’ta oynanan Birinci Küme maçında Mehmetçik,Türkmenköy’e 5-2 galip geldi.

1 saat önce
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Mehmetçik, üçüncü hafta maçından farklı galip ayrılıp, sahadan üç puanla ayrıldı.

Hackney Marshes’ta oynanan Birinci Küme maçında Mehmetçik,Türkmenköy’e 5-2 galip geldi.

Sahaya ideal 11’inden oldukça eksik çıkan Türkmenköy, bekleneni veremedi ve üçüncü maçından da puansız ayrıldı. Mehmetçik rakibinin zaaflarını akıllıca değerlendirmesini bildi.

İlk gol Türkmenköylü Gürkan’dan geldi. Buna konuk Mehmetçik, Ferdi ve Said ile karşılık verdi ve ilk yarı 2-1 sonuçlandı. İkinci yarının başlarında yine Gürkan Türkmenköy adına skoru eşitledi: 2-2.

Maçı bırakmayan Mehmetçik, Said ile bir kez daha skoru lehine çevirdi: 3-2. Serkan’ın vuruşu dördüncü golü getirirken, Robert skora son noktayı koydu: 5-2.

Türkmenköy’ün iki golüne imzasını atan Gürkan.

 

 

 

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