Manchester City rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Manchester City'i konuk etti.

2 saat önce
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Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Manchester City’i konuk etti. Manchester City, rakibini 0-3 mağlup etti.

Mücadele 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte ve 70. dakikada Bernardo Silva Manchester City adına gelen 3 golü kaydetti.

Manchester City bu sonuçla Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda ikinci galibiyetini aldı ve puanını altı yaptı. Shaktar ise iki beraberliğin ardından gruptaki ilk yenilgisini İngiliz temsilcisine karşı almış oldu ve 2 puanda kaldı.

Gelecek maçta Shaktar Donetsk, yine Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. (AJANSSPOR.COM)

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