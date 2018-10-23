Bush Hill Rangers elendi

Bush Hill Rangers, yer aldığı ikinci kupaya da veda etti.

59 dakika önce
0 30 Bir dakikadan az
Bir devre arası molasında görülen Bush Hill Rangerslı futbolcular, zaman zaman iyi mücadele etti.

Bush Hill Rangers, yer aldığı ikinci kupaya da veda etti.

Anagram Cup’ta rakip sahada Ware Sports takımı ile karşılaşan temsilcimiz, zaman zaman başa baş mücadele etmesine karşılık sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Maça çok hızlı giren ev sahibi takım karşısında dakika 7 ve 25’te kalesinde iki gol gören Bush Hill Rangers, son 45 dakika iyi giriş yaptı dakika 58’de Kerem farkı bire indirirken, dakika 74’te Rocheim skora denge getirdi: 2-2. Ancak dakika 84’te kalesinde bir gol gören, ardından da Kerem’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan takımımız Anagram Cup’tan elendi.

Bush Hill Rangers, Herts Senior Football League Division One’da iki maç eksiği ile üçüncü sırada bulunuyor.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

4 gün önce
217

Bush Hill Rangers sevindi

6 gün önce
319

Anatolians ve LTM farklı galip

1 hafta önce
122

Temsilcilerimiz, London Veteran Cup’ta

2 hafta önce
292

Bush Hill Rangers’ın ligdeki ilk yenilgisi

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin