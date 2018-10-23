Bush Hill Rangers elendi

Bush Hill Rangers, yer aldığı ikinci kupaya da veda etti.

Anagram Cup’ta rakip sahada Ware Sports takımı ile karşılaşan temsilcimiz, zaman zaman başa baş mücadele etmesine karşılık sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Maça çok hızlı giren ev sahibi takım karşısında dakika 7 ve 25’te kalesinde iki gol gören Bush Hill Rangers, son 45 dakika iyi giriş yaptı dakika 58’de Kerem farkı bire indirirken, dakika 74’te Rocheim skora denge getirdi: 2-2. Ancak dakika 84’te kalesinde bir gol gören, ardından da Kerem’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan takımımız Anagram Cup’tan elendi.

Bush Hill Rangers, Herts Senior Football League Division One’da iki maç eksiği ile üçüncü sırada bulunuyor.