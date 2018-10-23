Koçgiri’den üç puan: 4-2

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatya’ya 4-2 galip geldi.

New River Sports Centre’da karşı karşıya gelen ligin iki güçlü takımının mücadelesi son derece tempolu geçti. Sert hareketlerin yaşandığı, üç de kırmızı kartın çıktığı maçta sevinen Koçgiri oldu.

Oyunun ilk yarısında Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Kearan’ın attığı golle 1-0 üstün duruma geçti. Koçgiri, son bölümde rakip defans hatalarını çok iyi değerlendirdi. Kazanılan penaltyı Noyan Tajbaksh gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı. Ali Atmaca’nın vuruşu ağlarla buluştu ve öne geçen taraf Koçgiri oldu. Buna Dumlupınarlı Mete karşılık verdi. Koçgiri yeniden rakip kaleye yüklendi. Günün yıldızı Noyan takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Son golde ise sahneye kardeşler çıktı. Ağabey Aryan Tajbaksh’ın assistlik pasını Noyan hat-trick golü olarak değerlendirdi: 4-2.

Koçgiri’den Şivan ve Yusuf ile Dumlupınar’dan Mustafa Denizer kırmızı kart gördü.

İki takım arasında sezon başında oynanan Community Şilt maçını da Koçgiri 4-0 kazanmıştı.