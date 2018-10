May: Brexit yüzde 95 tamam İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın neredeyse tamamlandığını söyledi.

May, yoğun tartışmalara yol açan Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın gelecekteki statüsüyle ilgili taleplerinden ise taviz vermeyeceklerini belirtti. Theresa May, geçen hafta Brüksel’de yapılan AB zirvesinin sonuçlarıyla ilgili parlamenterlere bilgi verdi. Başbakan May, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada “Brexit antlaşmasındaki maddelerin yüzde 95’i ile ilgili protokollerin yoluna koyulduğu”nu belirtti.

May, İrlanda karasularına gümrük sınırı çekilmesini gerektireceği ve Birleşik Krallık’ın bütünlüğünü ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Brüksel’in yaptığı “erteletme” önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Brüksel’in önerisi, Kuzey İrlanda’nın geçiş döneminde gümrük birliğinde kalması ve ortak pazar kurallarının önemli bölümünün bu bölgede de geçerli olması anlamına geliyor. Birleşik Krallık bu formülü kabul etmiyor. Krallık, 2019 yılı Mart ayı sonunda AB’den ayrılacak. (HÜRRİYET.COM)