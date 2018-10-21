Liverpool’a galibiyeti Salah getirdi

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Huddersfield Town’u 1-0 mağlup etti.

3 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Huddersfield Town’u 1-0 mağlup etti. Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip Liverpool’a galibiyeti getiren gol yıldız Mohamed Salah’ın 24. dakikada attığı golle geldi.

Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti.

Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider Manchester City’nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı. (FANATİK)

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