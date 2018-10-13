Bu hafta 6 maç oynanacak

Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar (14 Ekim) toplam altı karşılaşma oynanacak.

2 saat önce
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Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar (14 Ekim) toplam altı karşılaşma oynanacak.

Birinci Küme programı şöyle:

Douglas Eyr Sports Centre: 14.00 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy, New River Sports Centre: 11.30 Mehmetçik-Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Wadham Lodge Sports Ground: 14.00 Esenler FC-Amedspor

İkinci Küme maçları da şöyle:

Britannia Playing Fields: 14.00 MTG-Pekünspor, 14.00 K. Kaymaklı-Bingöl Zaza, Peter May Sports Centre: 14.00 Baf Ülkü Yurdu-Fenerbahçe

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