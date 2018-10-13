Bu hafta 6 maç oynanacak
Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar (14 Ekim) toplam altı karşılaşma oynanacak.
Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde bu Pazar (14 Ekim) toplam altı karşılaşma oynanacak.
Birinci Küme programı şöyle:
Douglas Eyr Sports Centre: 14.00 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy, New River Sports Centre: 11.30 Mehmetçik-Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Wadham Lodge Sports Ground: 14.00 Esenler FC-Amedspor
İkinci Küme maçları da şöyle:
Britannia Playing Fields: 14.00 MTG-Pekünspor, 14.00 K. Kaymaklı-Bingöl Zaza, Peter May Sports Centre: 14.00 Baf Ülkü Yurdu-Fenerbahçe