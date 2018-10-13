Temsilcilerimiz, London Veteran Cup’ta Londra Futbol Birliği (LFA)’nin organize ettiği London Veteran Cup’ta üç takımımız yer alacak.

Londra Futbol Birliği (LFA)’nin organize ettiği London Veteran Cup’ta üç takımımız yer alacak. Londra Türk Masters Vets, London Türk Masters Legends ve Anatolian Vets, tur için sahaya çıkacak.

Bu hafta (14 Ekim Pazar) oynanacak ilk maçları şöyle:

10.30 LTM-Walthamstow Red Star Vets (Wadham Lodge Sports Ground)

13.30 Continental 58 Vets-LTM Legends

13.30 Mayfair Vets-Anatolian Vets