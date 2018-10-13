Temsilcilerimiz, London Veteran Cup’ta

Londra Futbol Birliği (LFA)’nin organize ettiği London Veteran Cup’ta  üç takımımız yer alacak.

3 saat önce
0 49 Bir dakikadan az
Londra Türk Masterler, London Veteran Cup’ta iki takım halinde sınav verecek.

Londra Futbol Birliği (LFA)’nin organize ettiği London Veteran Cup’ta  üç takımımız yer alacak. Londra Türk Masters Vets, London Türk Masters Legends ve Anatolian Vets, tur için sahaya çıkacak.

Bu hafta (14 Ekim Pazar) oynanacak ilk maçları şöyle:

10.30 LTM-Walthamstow Red Star Vets (Wadham Lodge Sports Ground)

13.30 Continental 58 Vets-LTM Legends

13.30 Mayfair Vets-Anatolian Vets

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 saat önce
160

Veteran Liglerinde Akdeniz’den gol-şov

2 gün önce
195

Üç puan K. Kaymaklı’nın

2 gün önce
224

LTM’nin başkan-futbolcusunun ayağı kırıldı

3 gün önce
313

Mehmetçik ikinci turda

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin