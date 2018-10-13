5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi.

İngiltere milyoner genç kızın garip hayatını konuşuyor. Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi. Sacha, üç çocuk annesi Juanita’nın evine son derece pahalı bir valizle gitti.

Sacha ile tanışan Juanita, genç kızın beş yıldır kendi saçını yıkamadığını ve özel kuaförüne yıkattırdığını öğrenince büyük şok yaşadı. Aylık makyaj harcamaları yaklaşık 7 bin 200 lira olan Sacha ayda yaklaşık 6 bin 400 lira geçinen Juanita’nın durumunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.İngiltere’de reyting rekoru kıran program yoksullar ve zenginleri bir araya getirip kısa bir süre birlikte kalmalarını sağlıyor ve iki tarafın da deneyimlerini ekrana getiriyor. Yoksulların nasıl yaşadığını tecrübe eden Sacha bu süreçte kendi yemeklerini hazırladı, kıyafetlerini ütüledi ve her türlü işini kendi yaptı.

Sacha programın sonunda deneyimlerini paylaştı. (HÜRRİYET.COM)