Maçta, patates kızartmasına 6.40 pound ödeyince çileden çıktı

İngiltere'de Nottingham Forest taraftarları, Middlesbrough'la oynanan maçta kendilerine satılan ve üzerinde iki dilim peynir bulunan patates kızartmasına 6.40 pound ödeyince çileden çıktı.

2 saat önce
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İngiltere’de Nottingham Forest taraftarları, Middlesbrough’la oynanan maçta kendilerine satılan ve üzerinde iki dilim peynir bulunan patates kızartmasına 6.40 pound ödeyince çileden çıktı.

İngiltere‘de Premier Lig’in bir alt ligi olan Championship’te tarihi kulüplerden biri olan Nottingham Forest, deplasmanda Middlesbrough‘yu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ancak galibiyetten çok konuk ekip taraftarlarına satılan yiyecek gündeme oturdu.

Fanatik’in haberine göre; bir Forest taraftarı, satın aldığı patatesin üstüne iki peynir diliminin konulduğu yiyeceğin fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaştı ve altına da, “İşte Riverside stadında plastik tabaktaki peynirli patates. Fiyatı da 6.40 Pound (51 TL)!” ifadelerini kullandı. (FANATİK.COM)

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