Mehmetçik ikinci turda

Mehmetçik, sahası New River Sports Centre’da konuk ettiği Birbeck Orient’e 3-1 galip geldi.

3 saat önce
0 146 Bir dakikadan az

Mehmetçik, sahası New River Sports Centre’da konuk ettiği Birbeck Orient’e 3-1 galip geldi. Bu skorla Mehmetçik, London Sunday Challenge Trophy Cup’ta ikinci tura yükseldi.

Maça iyi başlamasına karşılık ilk yarıda sonuca gidemeyen Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi, son 45 dakikada skor da üretmeye başladı. Bu yarıda rakip ceza alanında yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Mehmetçik, Robert, Said ve Azer’le üç gol kazanırken, konuk ekip tek sayıda kaldı.

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