Galatasaray kaçırdı, Porto attı Galatasaray, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Porto'ya Marega'nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubun’daki ikinci maçına çıkan Galatasaray, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Porto’ya Marega’nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçını Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray, 2. hafta maçında Porto’ya konuk oldu. Karşılaşmada sayısız net pozisyondan yararlamayan Galatasaray, artık kronikleşen duran top hatasından kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Porto 4 puana yükseldi. Schalke’nin de Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yendiği haftada temsilcimiz 3 puanla 3. sırada haftayı tamamladı. (FANATİK.COM)