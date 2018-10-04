Galatasaray kaçırdı, Porto attı

Galatasaray, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Porto'ya Marega'nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

3 saat önce
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Şampiyonlar Ligi’nde D Grubun’daki ikinci maçına çıkan Galatasaray, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Porto’ya Marega’nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçını Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray, 2. hafta maçında Porto’ya konuk oldu. Karşılaşmada sayısız net pozisyondan yararlamayan Galatasaray, artık kronikleşen duran top hatasından kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Porto 4 puana yükseldi. Schalke’nin de Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yendiği haftada temsilcimiz 3 puanla 3. sırada haftayı tamamladı. (FANATİK.COM)

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