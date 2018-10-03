Bush Hill Rangers Aurbury Cup’ta elendi

Aurbury Cup’ta mücadele eden temsilcimiz Bush Hill Rangers, 120 dakika oynanan maçtan 4-2 yenilerek elendi.

5 saat önce
0 50 Bir dakikadan az

Aurbury Cup’ta mücadele eden temsilcimiz Bush Hill Rangers, 120 dakika oynanan maçtan 4-2 yenilerek elendi.

Claudio, dakika 35’te attığı gole ev sahibi Cuffley 45’te karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. Bush Hill Rangers dakika 68’de Lamar’ın kaydettiği golle yeniden 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak Cuffley takımı 81’de skoru eşitledi ve karşılaşmada uzatmalara geçildi. Bu süre içinde 109. ve 118.dakikalarda kalesinde iki gol gören Bush Hill Rangers kupaya erken veda etti.

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