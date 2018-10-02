Ronaldo hakkındaki tecavüz dosyası tekrar açıldı Kathryn Mayorga adlı kadın, Portekizli futbolcunun bir otel odasında kendisine saldırdığını söylüyordu.

ABD’nin Las Vegas kentindeki polis birimleri, 2009’da Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen bir kadının talebi üzerine soruşturma dosyasını tekrar açtı.

Kathryn Mayorga adlı kadın, Portekizli futbolcunun bir otel odasında kendisine saldırdığını söylüyordu.

Juventus’ta forma giyen 33 yaşındaki Ronaldo ise Alman Der Spiegel’in gündeme taşıdığı suçlama hakkında “sahte haber” diyor.

Der Spiegel’e göre 34 yaşındaki Mayorga, olayın ardından Las Vegas polisine şikayette bulunmuş, 2010 yılında ise taraflar mahkeme dışında bir uzlaşmayı kabul etmiş ve Ronaldo suçlamaların kamuoyuna açıklanmaması karşılığında 375 bin dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti.

Mayorga’nın avukatları bu anlaşmanın artık geçersiz olduğunu ilan etmenin yollarını arıyor.

Las Vegas polisi Temmuz 2009’da açılan dosyayı incelediklerini doğrularken ortada bir zanlı bulunmadığını duyurdu:

“Dosya oluşturulurken mağdur kişi, olayın gerçekleştiği yeri veya zanlı tarifini detektiflerle paylaşmadı.

“Eylül 2018 itibarıyla dosya tekrardan açıldı ve detektiflerimiz paylaşılan bilgileri inceliyor.”

Ronaldo bu yıl İspanyol Real Madrid’den İtalya’nın Juventus takımına 128 milyon dolar karşılığında transfer olmuştu.

Portekizli yıldız, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor.