Devler yenişemedi, zirve değişti

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

8 dakika önce
0 20 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Liverpool’u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard‘ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge‘ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Lige 6’da 6 yaparak başlayan ve puanını 19’a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City‘ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

53 dakika önce
74

Arsenal Mesut’la kazandı

4 saat önce
111

Labour conference: “all options on the table” for new referendum

7 saat önce
108

Cenk Tosun siftah yaptı

1 gün önce
235

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin