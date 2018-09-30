Cenk Tosun siftah yaptı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham'ı Goodison Park'ta konuk eden Everton, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

7 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Fulham‘ı Goodison Park’ta konuk eden Everton, mücadeleyi 3-0’lık skorla kazandı.

CENK GİRDİ, EVERTON AÇILDI

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Cenk Tosun, 55. dakikada Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil oldu. Cenk’in oyuna girmesiyle birlikte gol perdesi de açıldı. 56. dakikada Gylfi Sigurdsson, Everton’ı öne geçirdi.

Cenk Tosun, 66. dakikada attığı kafa golüyle kendisi adına Premier Lig’de yeni sezonun ilk golünü attı. Gylfi Sigurdsson, 89. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

Everton, bu galibiyetle birlikte puanını 9’a yükseltti. Fulham ise 5 puanda kaldı. Everton, gelecek hafta Leicester’a konuk olacak. Fulham ise sahasında Arsenal‘i ağırlayacak. (SKORER.COM)

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