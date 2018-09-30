“Eski müzakere süreci artık kapanmıştır” Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen tüm süreçlerde Kıbrıs Türk tarafının oynadığı olumlu rolün ve yaptığı katkının farkında olduğunu ve bunu teyit ettiğini söyledi.

Süreci Crans-Montana’ya kadar getiren BM parametrelerinin ortadan kaldırılmasını istemediklerini ve bunu isteyenleri onaylamadıklarını kaydeden Akıncı, BM çerçevesinin dışına çıkmanın söz konusu olmadığını, bir çözüm olacaksa bu çerçevede olacağını ifade etti.

Akıncı, eski müzakere sürecinin artık kapandığını vurgulayarak aynı şeyleri tekrarlayarak farklı yerlere varmanın mümkün olmadığını, dolayısıyla ucu açık müzakerede ısrar eden Rum tarafının aslında çözümsüzlükte ısrar ettiğini belirtti.

Akıncı, sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmanın hedeflenmesi gerektiğini, bunun tersiyle bir yere varılamayacağının görüldüğünü kaydederek bu yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Akıncı, takvimli, sonuç odaklı stratejik bir paket söz konusu olursa Genel Sekreter’in de buna kişisel olarak dahil olmasının çok önemli olacağını ifade etti.

Akıncı BM Genel Sekreteri’yle görüşmesin ardından KKTC New York Temsilciliği’nde düzenlediği basına toplantısında görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (YENİDÜZEN)