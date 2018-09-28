Gol düellosunu 7-4 kazanan Gaziantep

Pymmes Park sahasında oynanan Birinci Küme’ye dahil ilk hafta maçında Gaziantepspor, ligin yeni ekibi Amedspor’u 7-4 mağlup etti.

Oyuna çok hızlı başlayan Amedspor bir ara iki farklı skora ulaştı. Ancak ilerleyen dakikalarda toparlanan konuk Gaziantepspor, skoru 3-2 lehine çevirdi. Son bölümde karşılıklı goller vardı ve sahadan üç puanı alan taraf Gaziantepspor oldu.

Amedspor’un gollerini ilk yarıda İsmail ve John, son yarıda Hüseyin (2) attı. Gaziantepspor’un ise ilk 45 dakikada Kerem (2), Nurhan, ikinci bölümde Kerem, Nurhan, Cenk ve Burusk Şimşek kaydetti.

Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu, sahanın küçük olmasından yakınarak, bol gol olmasını buna bağladı. Aksu, “Forvetimiz iyi ama defansta bazı eksikliklerimiz var. İleriki haftalarda bunu gidereceğiz” dedi.