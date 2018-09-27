Arsenal’i Welbeck sırtladı

Arsenal, Emirates Stadı’nda ağırladığı Championship ekiplerinden Brentford’u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette’nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

5 saat önce
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Arsenal, Emirates Stadı’nda ağırladığı Championship ekiplerinden Brentford’u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette’nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

İngiltere Lig Kupası’nda Arsenal ile Brentford 3.tur karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Welbeck’in 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmayı Topçular 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Arsenal’in diğer golü Lacazette’den gelirken, Brentford’un tek sayısını Alan Jugde frikikten kaydetti. (FANATİK.COM)

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