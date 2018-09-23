Manchester City, Cardiff City’i deplasmanda 5-0 yendi

İngiltere Premier Ligin 6. haftasındaki mücadele, Cardiff City Stadında oynandı.

5 saat önce
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İngiltere Premier Ligin 6. haftasındaki mücadele, Cardiff City Stadında oynandı. Cardiff – Manchester City maçında kazanan, 5-0’lık skorla Manchester City oldu. Manchester City’ye galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Agüero, 35. dakikada Bernardo Silva, 44. dakikada İlkay Gündoğan ile 67. ve 89 dakikalarda Riyad Mahrez’den geldi.

MANCHESTER CİTY YERİNİ KORUDU

Bu sonucun ardından Manchester City, 5. galibiyetini aldı ve Liverpool‘un ardından 2. sıradaki yerini korudu. Cardiff ise 2 beraberlikle 2 puanda, 19. basamakta kaldı. Premier Lig’in 7. haftasında Manchester City evinde Brighton ile karşılaşacak. Cardiff ise evinde Burnley’i konuk edecek. (SPORHABERLERİ.COM)

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