Liverpool fırtına gibi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Southampton'ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

6 saat önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Southampton‘ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Ligin altıncı hafta mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan Liverpool, Anfield Stadı’nda Southampton’ı konuk etti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Liverpool, 10. dakikada Wesley Hoedt (kendi kalesine), 21. dakikada Joel Matip ve 45 3’üncü dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah‘ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. (SKORER.COM)

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