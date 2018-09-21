Fenerbahçe, Zagreb’ten eli boş döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

7 saat önce
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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk oldu. Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, hedefine ulaşamadı ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Dinamo Zagreb deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş derbisi öncesi ağır yara aldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımına 4-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16’ncı dakikada Sunjic, 27 ve 57’nci dakikalarda Hajrovic ile 60’ıncı dakikada Olmo kaydetti. Sarı lacivertli temsilcimizin tek golü ise 47’nci dakikada Neustadter’den geldi.

Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Spartak Trnava kendi sahasında Anderlecht’i 1-0 mağlup etti. (FANATİK.COM)

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