Beşiktaş’tan 3 gol 3 puan

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş I Grubu'undaki ilk maçına Norveç ekibi Sarpsborg karşısında çıktı.

7 saat önce
0 125 Bir dakikadan az

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Beşiktaş I Grubu’undaki ilk maçına Norveç ekibi Sarpsborg karşısında çıktı. Siyah Beyazlı ekip 2. yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı ve Avrupa Ligi’ne iddialı bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaşsahasında Sarpsborg’u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 51’inci dakikada Babel, 69’uncu dakikada Roco ve 82’nci dakikada Lens kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+4’üncü dakikada Zachariassen’den geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Genk, Malmö’yü 2-1 mağlup etti. (FANATİK.COM)

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