Gençlerde kazanan Yeni Boğaziçi

Türk Gençler U16 kategorisi Community Şild maçında Yeni Boğaziçi, Amedspor’a 14-0 galip geldi.

4 saat önce
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Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Türk Gençler U16 kategorisi Community Şild maçında Yeni Boğaziçi, Amedspor’a 14-0 galip geldi. KKTC Turizm Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği maçta Yeni Boğaziçi, çok etkili bir futbol sergileyerek, yeni başlayacak lig önceside umut verdi.

New River Sports Centre’da oynanan karşılaşma sonrası şildi, Yeni Boğaziçi’ne KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı verdi.

Öte yandan yeniden yapılandırılmaya çalışılan TTFF Gençler U16 ve U14 Ligleri için start verildi. Maçların Kuzey Londra’daki Pymmes Park sahalarında Cumartesi günleri oynanacağı açıklandı. Lige şu ana dek U16’da altı, U14’te ise dört takım başvuruda bulundu. Lig maçları son anda değişiklik olmadığı takdirde 29 Eylül Cumartesi başlayacak.

 

 

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