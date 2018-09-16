United, Watford’u evinde yıktı: 2-1 Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Manchester United, beşinci haftada çıktığı Watford deplasmanından zorlanarak da olsa üç puanla dönmeyi başardı.

Premier Lig’e istediği gibi başlayamayan Manchester United, beşinci haftada çıktığı Watford deplasmanından zorlanarak da olsa üç puanla dönmeyi başardı. Kırmızı Şeytanlar, mücadelenin son anlarını 10 kişi oynadı.

Premier Lig‘e istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, beşinci haftada çıktığı Watford deplasmanında zorlansa da kazanmayı bildi: 2-1

35’te Romelu Lukaku‘yla skor perdesini açan Jose Mourinho‘nun öğrencileri, 38’nci dakikada da Chris Smalling‘in attığı şık golle ilk devreyi 2-0 önde kapattSüre0:01ı.

Mücadelenin ikinci devresi ise United adına kabus gibi geçti. 65’te Andre Gray farkı bire indiren golü atarken karşılaşmanın son anları müthiş bir heyecana sahne oldu.

90+4’te Nemanja Matic‘in atılmasıyla son saniyeleri bir kişi eksik oynayan Kırmızı Şeytanlar, buna rağmen kalesini gole kapadı ve zorlu maçtan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde eden United, puanını 9 yaptı. (FANATİK.COM)