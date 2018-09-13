Sarri: Babam Chelsea için sigarayı bırak dedi

Her gün en az 40 sigara içtiği bilinen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin teknik direktörü Maurizio Sarri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 saat önce
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Her gün en az 40 sigara içtiği bilinen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin teknik direktörü Maurizio Sarri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

​Ada ekibine ilk imza attığı dönemde babasının kendisinden sigarayı bırakmasını istediğini söyleyen İtalyan teknik adam, “Babam, Chelsea’dan teklif geldiğini öğrenince kabul etmem ve sigarayı bırakmam gerektiğini söyledi. En azından bu kulüpte olduğum süre içerisinde sigaraya ara vermem gerektiğini anlattı” dedi. (FANATİK.COM)

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