Arsenal, Hicri yeni yılı kutladı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Londra  ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hijri1440" etiketiyle  Müslümanların yeni yılı kutlandı.

3 saat önce
0 97 Bir dakikadan az

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil‘in de formasını giydiği Londra  ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hijri1440” etiketiyle  Müslümanların yeni yılı kutlandı.

Premier Lig’in bir başka ekibi Chelsea de dün hicri yeni yıl için  kutlama mesajı yayımlamıştı.

Hazreti Muhammed‘in Mekke‘den Medine’ye hicretinin esas alındığı hicri  takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı dün başladı. (SKORER)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

21 saat önce
178

Chelsea, Hicri yeni yılı kutladı

2 gün önce
375

Emre Akbaba, İngiliz medyasında

4 gün önce
880

Onlar, artık ‘Yabancı’ değil

1 hafta önce
224

Cardiff-Arsenal: 2-3

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin