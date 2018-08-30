Londra Masterler, liglere dönüş yaptı

Kurulduğu günden beri başarılı sonuçlarla takdir toplayan Londra Türk Master (LTM) takımları, bir yıllık aradan sonda yeniden İngiliz liglerinde yer alacak.

23 dakika önce
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Londra Master takımı, bu sezon Garston League’de yine şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Kurulduğu günden beri başarılı sonuçlarla takdir toplayan Londra Türk Master (LTM) takımları, bir yıllık aradan sonda yeniden İngiliz liglerinde yer alacak.

LTM, yeni dönemde Garston League’de mücadele ederken, LTM Legends ise Barnet Sunday League’de maçlara çıkacak. Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu, LTM’nin maçlarının 16 Eylül’de başlayacağını, 9 Eylül’de yine Garston Leageu tarafından düzenlenecek bir turnuvada olacaklarını ifade etti. Çıkıkçıoğlu, 40’ı aşkın futbolcu kadrosu bulundurmaları nedeniyle LTM’nin iki ligde de yer almasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yeni sezonda LTM’yi Mehmet Nalbantoğlu-Alpay Yahya, LTM Legends’i ise Birol Bayram-Eren İbrahim ikilisi çalıştıracak.

Barnet Sunday League’de mücadele edecek olan Londra Türk Masterler Legends takımı.

Öte yandan LTM’nin yurtdışı faaliyetlerinin tarihleri de belli oldu. Ukrayna’daki turnuvaya 19-26 Eylül tarihleri arasında katılacak olan LTM, 9-18 Kasım arasında da Kuzey Kıbrıs’a giderek Cumhuriyet Kupası’nda yer alacak. LTM, 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Fas’taki bir turnuvaya da iştirak edecek.

Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu (ortada), LTM Legends’in teknik adamları Birol Bayram (solda)  ve Eren İbrahim.

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