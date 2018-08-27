Galatasaray’ın eski yıldızının ihtihar ettiği iddia ediliyor! Galatasaray ve Arsenal'in eski futbolcusu Emmanuel Eboue'in intihar ettiği iddia ediliyor...

Galatasaray ve Arsenal’in eski futbolcusu Emmanuel Eboue’in intihar ettiği iddia ediliyor…

Sarı kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra eşiyle sorunlar yaşayan Eboue, önce terk edilmiş ardından tüm mal varlığını kaybetmişti. Eşi tarafından dolandırılan Eboue, İngiltere’de büyük sefalet içinde yaşıyordu. Psikolojik sıkıntılar yaşadığı biline Eboue’nin, kendini asarak intihar ettiği iddiası ise büyük yankı uyandırdı.

24hrsNews adlı haber sitesine göre 35 yaşındaki Eboue, kız kardeşinin evinde kendini asarak intihar etti. Londra polisinin açıklamasına göre, Eboue’nin arkasında bir not bırakmadığı ve odada bir kancada asılı bulundu. Polis, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hakkında açıklama yapmayı reddetti, ancak kamuoyuna soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Maddi olarak büyük sıkıntılar yaşadığı bilinen Eboue’yi, Galatasaray teknik ekibi geçen sezon İstanbul’da ağırlamıştı...(HÜRRİYET)