Türk Liglerinde fikstür çekimi oldu Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 2018-19 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerde 2018-19 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Universal Claim Şirketi’nin toplantı salonunda gerçekleşen çekime Federasyon ve bazı kulüp temsilcileri iştirak etti.

Yeni dönemde Birinci Küme’nin 10, İkinci Küme’nin ise 9 takımlı yapılacağı açıklandı. Birinci Küme maçlarının 23 Eylül Pazar günü başlaması da kararlaştrıldı. İkinci Küme’de tarih belirlenmedi.Her iki kümenin de ilk hafta programı çekilen fikstüre göre şöyle oldu:

BİRİNCİ KÜME: Türkmenköy-Yalova, Amedspor-Gaziantepspor, Esenler-Dumlupınar Yeni Malatya, Koçgiri-Yeni Boğaziçi, Yavruvatan-Mehmetçik

İKİNCİ KÜME: Pekünspor-Doğan TB, Baf Ülkü Yurdu-MTG, Bingöl Zaza-Göksun Gaziantep, Kayserispor-Fenerbahçe, K. Kaymaklı ilk hafta maç yapmayacak.