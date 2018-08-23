Londra’dan Gaziantep’e

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımı Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu, Türkiye 2.Ligi’nde yer alan Gaziantepspor’u ziyaret etti. Aksu, Başkan Hasan Şahin’e Türk Ligi ve Londra Gaziantepspor’u tanıttı.

Gaziantep ziyaretinde iki saat kadar süren görüşmenin oldukça sıcak atmosferde geçtiğini belirten Özgür Aksu, Başkan Hasan Şahin ve diğer yöneticilerin verdiği bilgilerden memnun olduğunu kaydetti. Karşılıklı olarak birbirlerine forma hediye ettiklerini de söyleyen Aksu, zor durumdaki kulübe maddi katkıda da bulundu. Özgür Aksu, İngiltere’deki Gaziantepli’lerin de Gaziantepspor’a destekte bulunmaları çağrısı yaptı.

İLK HAZIRLIK MAÇI BU HAFTA

Öte yandan Londra Gaziantepspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çarşamba akşamları antrenman yapan Gaziantepspor ilk hazırlık karşılaşmasını bu Pazar günü oynayacak. Yeni sezonda da takımın sponsorluğunu Gökyüzü Resturant yapacak. Özgür Aksu, yeni dönemde başkanlık koltuğuna kimin oturacağı konusunda şu anda herhangi bir isim bulunmadığını belirterek, adayları beklediklerini sözlerine ekledi.