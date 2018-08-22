Yeni Boğaziçi sıkı çalışıyor Türk Ligi Birinci Küme’de yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Yeni Boğaziçi’nde çalışmalar haftada iki kez devam diyor.

Türk Ligi Birinci Küme’de yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Yeni Boğaziçi’nde çalışmalar haftada iki kez devam diyor. Mustafa Bashkal nezaretinde Çarşamba ve Pazar günü yapılan antrenmanlara tatilde olan futbolcular dışında kalanlar katılıyor.

Yeni Boğaziçi, ilk hazırlık maçını gazetemizin baskıya verildiği dün akşam saatlerinde oynamaktaydı. Başkan Erdoğan Baca, şu anda tranferlerin resmilik kazanmadığını, antrenmanlara katılan futbolcular arasında önümüzdeki bir-iki hafta içinde karar verileceğini söyledi.

GENÇ TAKIMLAR İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan yeniden yapılanan Türk Gençler Ligi’ne U16 ve U14 kategorilerinde katılacak olan Yeni Boğaziçi, hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan Baca, ligin kaç takımdan oluşacağının henüz kesinlik kazanmadığını belirterek, kendilerinin bu liglere katılacağını duyurdu. Baca, ailelere seslenerek, gençleri kulüplerine beklediklerini söyledi. Bilgi almak isteyenler Erdoğan Baca’yı 07533878205 ve menajer Bayram Çubuk’u 07939168160 numaralı telefonlardan arayabilir.

Yeni Boğaziçili futbolcular son antrenmanlarının birinde.