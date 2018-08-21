Manchester United’da ortalık karıştı! Manchester United’ın iki önemli isminin büyük bir tartışma yaşadığı öğrenildi.

Manchester United’ın iki önemli isminin büyük bir tartışma yaşadığı öğrenildi. United’ın hocası Jose Mourinho ile takımın yıldızı Paul Pogba arasında gerilimli bir söz düellosu gerçekleşti.

Manchester United’ın iki önemli isminin büyük bir tartışma yaşadığı öğrenildi. United’ın hocası Jose Mourinho ile takımın yıldızı Paul Pogba arasında gerilimli bir söz düellosu gerçekleşti.

​Mourinho, kendisini eleştiren Pogba’ya, “Gazetelere değil yüzüme konuş. Ayrılmak istiyorsan bunu yönetime ilet” dedi. Fransız yıldız ise “Benimle konuşmak istiyorsan sen de önce menacerimi ara” cevabını verdiği kaydedildi. (FANATİK.COM)