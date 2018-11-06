Türk kahvesi sağlık için çok yararlı DÜNYADA milyonlarca insan güne kahve ile başlamakta veya gün içinde kahve içmektedir.

DÜNYADA milyonlarca insan güne kahve ile başlamakta veya gün içinde kahve içmektedir. Osmanlı’dan bu yana günlük hayatımızın bir parçası olan Türk kahvesinin yanına son yıllarda Türkiye’ye giren global kahve markaları ile birlikte pek çok başka kahve türü de katıldı. Böylece kahve hayatımızın daha büyük bir parçası oldu.

Kahvenin vücut için pek çok yararı bulunuyor, tabii pek çok şey gibi aşırı tüketilmediği taktirde. Yapılan araştırmaların kahvenin yağ tüketiminden kalp krizi riskini azaltmasına kadar çeşitli faydalarını ortaya çıkartıyor.

Kahvenin insülin direncini kırıcı etkisi, tatlı yeme ihtiyacını bastırmaya yardımcı oluyor. Canınız çok tatlı çekiyorsa şöyle şekersiz bir kahve deneyebilir, tatlı arzunuzu kırabilirsiniz.

Kahvenin en bilinen etkisi belki de içerdiği kafein kaynaklı olarak zindelik vermesidir. Zihni dinç ve uyanık tutan kahve konsantrasyon olmanıza yardımcı olur. Bu nedenle pek çok kişi güne zinde başlamak için sabahleyin kahve içiyorlar.

Kafein kandaki adrenalin düzeyini artırması nedeniyle bazı sporcular antrenman öncesi kahve içmektedirler. Bilindiği gibi adrenalin vücudunuzun fiziksel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Spordan yarım saat önce içeceğiniz kafeinli bir kahve yorulma anınızı geciktirmenize, daha dinç olmanıza yardımcı olabilir.

Kafeinin zihninizi canlı tutmasının yanında yağ yakımı için de hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kafein sinir sistemini etkileyerek metabolizmayı ve vücudun yağ yakmasını hızlandırır. Yapılan araştırmalar bu hızlandırmanın yüzde 3 ila 11 arasında olduğunu göstermektedir.

Bunun yanında kahve sütle tüketildiğinde tokluk hissiyatı da oluşturur. Bu özelliği ile sütlü kahve diyet yapanlara yardımcı olabilecek içeceklerden biridir.