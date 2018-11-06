Ryanair, kabin bagajlarından ücret almaya başladı DÜŞÜK maliyetli seferler düzenleyen İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, 1 Kasım'dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

DÜŞÜK maliyetli seferler düzenleyen İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Ryanair’in yeni düzenlemesiyle, yolcular el valizlerini koltukların üstlerinde yer alan dolaplara yerleştirmek için ek ücret ödemek zorunda kalacak. Check-in işlemi öncesi kabin bagajlarına ödenecek ücret 6 euro olarak belirlenirken, kayıt sonrası 8 ile 10 euro arası olacağı açıklandı.

Ancak koltuk altına yerleştirilen el çantaları ve küçük sırt çantalarından ücret alınmamaya devam edilecek.

İrlandalı havayolu şirketi, “Yolucuların bagajlarını yerleştirirken zaman kaybına sebep olduklarını ve bu yeni düzenlemeyle bekleme sürelerini minimuma indirmeyi hedeflediklerini” açıkladı.

Ancak tasarruf yöntemleriyle bilinen Ryanair’in yeni ek ücretleri seyahatçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Son dönemde, Ryanair’ın bagajda olduğu gibi diğer çeşitli ek ücretlerle günde yaklaşık 5 milyon sterlin kazandığı ortaya çıkmıştı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE EKSTRA ÜCRETLER ARTIYOR

Son yıllarda uçak bileti alacak olan yolcuların en çok dikkat ettiği noktalardan biri bagaj hakkı ve fazla bagaj bedeli. Havacılık sektöründe özellikle ucuz tarifeli havayolu şirketlerinin çoğalmasıyla, firmalar düşük kar marjlarını artırmak için ek gelir peşinde.

Kargoya verilen bagaj için ücret isteyen havayolu şirketinin sayısı giderek artıyor. Seyahat edenler son dakikada ekstradan ödenen ücretlerin bazen bilet fiyatına kadar çıkmasından şikayetçi.