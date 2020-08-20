Adele’den çarpıcı paylaşım: Hayatımı değiştirdi

2 hours önce
0 105 Bir dakikadan az

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Hayatını değiştiren kitabı paylaşan şarkıcı, “Herkes bu kitabı okusun” dedi.

Verdiği kilolarla kendini adeta baştan yaratan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kendisine ilham veren bir kitabı hayranlarıyla paylaştı.

32 yaşındaki şarkıcı, Glennon Doyle’un ‘Untamed-Stop Pleasing, Start Living’ (Yabani-Memnun Etmeyi Bırakın, Yaşamaya Başlayın) kitabını okuduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Adele, kitabın kapağını paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Eğer hazırsanız, bu kitap beyninizi sarsacak ve ruhunuza çığlık attıracak. Bu kitabı okuduktan sonra kendim için çok hazırım! Sanki ilk kez vücuduma girmişim gibi. Hayata tutunmak için herkes bunu yapsın, okusun, yaşasın, deneyimlesin.

Sadece kendi neşemden, mutluluğumdan ve özgürlüğümden sorumlu olduğumu bilmiyordum! Özgürleşmemizin etrafımızdakileri de özgürleştireceğini kim biliyordu? Çünkü ben bilmiyordum!! Tıpkı bir Disney karakteri gibi stresli, dağınık, kafası karışık ve kendimizi düşünmememiz gerektiğini sanıyordum.”

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

29 May 2020
178

Ünlü şarkıcı Jason Derulo, video çekerken ön dişlerini kırdı

14 February 2020
1,057

Adele boşandıktan sonra iğne ipliğe döndü

27 January 2020
421

“Araştırmacılar bu kitaptan çok yararlanacaklar”

6 January 2020
1,568

İngiliz şarkıcı Cheryl sperm donörü arıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.