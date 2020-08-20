İngiltere’den Türkiye için güzel haber

İngiltere’de yayınlanan tabloid gazete The Sun, bu hafta Türkiye ve Yunanistan’ın karantina listesine alınmasının çok uzak ihtimal olduğunu belirtti.

The Sun Gazetesi’nin haberine göre bir İngiliz yetkili, Türkiye ve Yunanistan’ın bu haftaki güncelleme kapsamında Türkiye ve Yunanistan’ın karantina listesine alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Her iki ülkenin de başlangıçta günlük coronavirus vaka sayısındaki artıştan sonra listeye eklenecek bir sonraki ülke olmasından korkuluyordu.

İngiliz hükümetinin karantina kararı kriteri olarak “her iki ülkede de yedi gün boyunca 100 bin kişi başına düşen vaka sayısının 20’nin altında” olması; iki ülkenin listeye alınmayacağına kanıt olarak gösterildi.

“PORTEKİZ’İN LİSTEDEN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Diğer yandan “Quash Quarantine” (Karantinaya Son Ver!) Grubu’nun Sözcüsü Paul Charles’ın, Sun Online Travel’a verdiği demeçte “Türkiye’de şu anda 100 binde 11.2 vaka ve Yunanistan’da 14.3 vaka olduğu için Türkiye’nin karantina listesine eklenmesi söz konusu değil; Yunanistan için de öyle… İngiliz tatilciler için Yunanistan, Türkiye, İtalya, Almanya ve Güney Kıbrıs gibi birçok açık ülke var” ifadelerine yer verdi.

Charles’a göre Portekiz’in bu hafta karantina listesinden çıkarılması mümkün değil. Portekiz, günlük vaka sayısını azaltmak için çok çalışmasına rağmen (şu an için nüfusun 100 binde 14.6 vaka seviyesinde olmasına rağmen) son birkaç gün içinde yeniden vaka sayılarında artış görüldü.