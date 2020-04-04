Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba olacak

Formula 1’in eski patronu 89 yaşındaki Bernie Ecclestone, dördüncü kez baba olacağını duyurdu.

İngiliz milyarder yaptığı açıklamada, “29 yaşında baba olmakla, 89 yaşında baba olmak farksız” ifadelerini kullandı.”

2012 yılından beri evli olduğu eşi Fabiana Flosi’nin (43) hamile olduğunu dile getiren eski F1 patronu, İngiliz basınına yaptığı konuşmada “Eşimle ben insanların neden bu konu hakkında şaşırdıklarını anlayamıyoruz. Çok mutluyuz, özellikle de eşim adına. Çünkü bunun için belli bir süre beklemesi gerekti. Öldüğümde eşimle kalacak birileri olduğu için mutluyum” diye konuştu.

Daha önce Deborah (65), Tamara (35) ve Petra (31) adlarında 3 kızı bulunan Ecclestone’un, Alman basınında çıkan haberlere göre bu kez bir erkek çocuğu beklediği belirtiliyor.

1930 İngiltere doğumlu olan Formula 1 organizasyonu eski CEO’su Ecclestone’un kişisel servetinin 2,4 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.