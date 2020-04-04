Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti

24 hours önce
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Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Yarde, 2 gün önce babasının koronavirüs sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

“BU İŞ CİDDİ. İNSANLAR ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR”

Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde; “Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölümün onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de geçtiğimiz gün 684 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam 38 bin 168 vaka açıklanan İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 605.

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