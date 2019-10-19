Kraliyet gelini başörtüsü takıp Kur’an dinledi

Kate Middleton, İngiltere tahtının ikinci varisi eşi Prens William ile Pakistan'a yaptıkları resmi ziyarette cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

9 hours önce
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Kate Middleton ve Prens William’ın Pakistan’a beş günlük resmi ziyarette bulundu. Kraliyet çifti ziyaretin dördüncü gününde Müslüman bölgesi Lahor’da bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilmiş Badshahi Camii’yi ziyaret etti.Kraliyet

Pakistan’ın geleneksel kıyafeti şalvar kamiz giymeyi tercih eden Kate Middleton, şıklığı ile göz doldurdu.

Dük ve Düşes’e Badshahi Camii’nin imamı Kabir Azad ve İngiltere Konsolosu Fakir Aijazuddin eşlik etti. Gezintilerini ayakları çıplak bir şekilde tamamlayan çiftin ziyaretten oldukça etkilendiği objektiflere yansıdı.

Pakistan ziyaretini bir kanser hastanesinde sonlandıran Prens William ve Kate Middleton, kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleriyle konuşma şansı buldu.

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